多倫多國際影展揭幕 3台片參展

我要評比

2016多倫多國際影展（TIFF）今天正式揭幕。今年有「火力全開」、「再見瓦城」和「一路順風」3部台灣電影獲得TIFF青睞，將陸續在影展期間上映。

其中，趙德胤導演的「再見瓦城」和鍾孟宏導演的「一路順風」10日都將於TIFF首映。「再見瓦城」是北美首映，「一路順風」是全球首映。趙德胤將前來多倫多，為影片宣傳並與影迷座談互動。

由知名歌手王力宏自編、自演自導的半自傳紀錄片「火力全開」（Open Fire），15日在多倫多舉行全球首映，王力宏也將在會場與觀眾座談。影片透過3D電影技術，帶給觀眾不同的演唱會感官享受，展現華語歌曲之魅力。

「再見瓦城」（The Road to Mandalay），是一部跨國製作的愛情電影，描述由緬甸偷渡至泰國男女的愛情故事，男女主角柯震東、吳可熙在片中，演出亮眼。此片不久前才在威尼斯影展全球首映。

另一部優質台灣電影「一路順風」(Godspeed)，由鍾孟宏導演，納豆、戴立忍和香港喜劇天王許冠文主演，呈現鍾孟宏的黑色幽默執導特色。這是鍾孟宏作品第二度入選TIFF。他的懸疑片「失魂」曾於2013年入選TIFF影展。

「一路順風」及「再見瓦城」兩片分別獲選為今年11月台灣金馬影展開幕及閉幕影片。

駐多倫多台北經濟文化辦事處處長徐詠梅表示，台灣影片的活力與導演創作力，各界有目共睹。她樂見更多台灣導演獲選國際影展，歡迎更多加拿大電影從業人員前往台灣拍片，期盼台灣導演和演員多多前來多倫多進行國際交流。

多倫多國際電影節（TIFF）始於1976年，影展不以評獎為主，而是以電影展映數量多著稱，40年來，早已是國際電影圈的年度盛事。2016年多倫多國際影展訂於8日至18日舉行。1050908

(中央社)