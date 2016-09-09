多倫多國際影展揭幕 3台片參展
2016多倫多國際影展（TIFF）今天正式揭幕。今年有「火力全開」、「再見瓦城」和「一路順風」3部台灣電影獲得TIFF青睞，將陸續在影展期間上映。
其中，趙德胤導演的「再見瓦城」和鍾孟宏導演的「一路順風」10日都將於TIFF首映。「再見瓦城」是北美首映，「一路順風」是全球首映。趙德胤將前來多倫多，為影片宣傳並與影迷座談互動。
由知名歌手王力宏自編、自演自導的半自傳紀錄片「火力全開」（Open Fire），15日在多倫多舉行全球首映，王力宏也將在會場與觀眾座談。影片透過3D電影技術，帶給觀眾不同的演唱會感官享受，展現華語歌曲之魅力。
「再見瓦城」（The Road to Mandalay），是一部跨國製作的愛情電影，描述由緬甸偷渡至泰國男女的愛情故事，男女主角柯震東、吳可熙在片中，演出亮眼。此片不久前才在威尼斯影展全球首映。
另一部優質台灣電影「一路順風」(Godspeed)，由鍾孟宏導演，納豆、戴立忍和香港喜劇天王許冠文主演，呈現鍾孟宏的黑色幽默執導特色。這是鍾孟宏作品第二度入選TIFF。他的懸疑片「失魂」曾於2013年入選TIFF影展。
「一路順風」及「再見瓦城」兩片分別獲選為今年11月台灣金馬影展開幕及閉幕影片。
駐多倫多台北經濟文化辦事處處長徐詠梅表示，台灣影片的活力與導演創作力，各界有目共睹。她樂見更多台灣導演獲選國際影展，歡迎更多加拿大電影從業人員前往台灣拍片，期盼台灣導演和演員多多前來多倫多進行國際交流。
多倫多國際電影節（TIFF）始於1976年，影展不以評獎為主，而是以電影展映數量多著稱，40年來，早已是國際電影圈的年度盛事。2016年多倫多國際影展訂於8日至18日舉行。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。