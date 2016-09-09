北韓地震疑核試 分析：估威力歷來之最

我要評比

北韓今天上午發生規模5.3地震，外界認為可能是平壤進行第5次核試，分析指出，威力可能相當於20到30千噸試爆當量，為北韓歷來估計試爆當量最大。

美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies atMonterey）的路易斯（Jeffrey Lewis）告訴路透社：「這是朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）迄今最大核試，試爆當量至少20到30千噸。很不開心的一天。」

他說：「估計試爆當量向來只講大約值，重點在於這是迄今最大的一次，除非數值下修。」

北韓今年1月核試最初分析所估計的試爆當量僅6千噸。

美國地質調查所（USGS）指出，北韓「可能有爆炸發生」。外界普遍揣測平壤可能進行核試。日本政府認為，北韓進行核試的可能性很高。（譯者：中央社何宏儒）1050909

(中央社)