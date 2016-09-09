退休教師放棄18% 潘文忠尊重
新北市新埔國中退休教師劉明新註銷18%優惠存款，引起網路熱議。教育部長潘文忠今天說，退休制度檢討是整體性的，但尊重個人的選擇。
劉明新昨天在臉書貼文，說明自己到銀行註銷18%優惠存款，「無趴一身輕。」許多網友稱讚，「這才叫尊嚴」，並希望引起退休教師跟進風潮，但也有網友認為跟總統蔡英文放棄18%一樣，只是個人行為，無益制度檢討。
教育部長潘文忠今天上午出席「台灣家長教育聯盟」成立大會，會後受訪表示，個別老師有自己的評估、放棄18%優惠存款，他尊重個人意願。
潘文忠認為，不同身分的退休制度，是在不同時代、不同環境下產生，教育人員也都是依照制度領取退休金。他認為，制度檢討應是「整體性」的，但仍尊重個別的選擇。1050909
(中央社)
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