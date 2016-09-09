陸食品跌價 8月CPI低於預期
由於食品漲幅縮小或跌價，中國大陸國家統計局今天公布的8月消費者物價指數（CPI）僅年增1.3%，為近10個月的新低。
第一財經引述市場人士表示，8月CPI漲幅低於預期。
大陸國家統計局上午在官網公布2016年8月消費者物價指數（CPI）月增0.1%，年增1.3%；生產者物價指數（PPI）月增0.2%，年減0.8%。
大陸國家統計局城市司高級統計師余秋梅分析，CPI年增幅度比上月縮小0.5個百分點，主要是由於食品價格年增幅回落較多。
余秋梅指出，去年8月份，食品價格月增1.6%，是2011年以來同期最高月增幅，抬高了今年8月份的對比基數。
統計局分析，8月食品價格年增幅僅1.3%，比上月縮小2.0個百分點，直接影響CPI年增幅比上月回落0.38個百分點。從具體項目看，豬肉價格年增6.4%，比上月回落9.7個百分點；蛋價格年減7.4%，降幅比上月擴大5.4個百分點；鮮果價格從上月年增0.5%轉為下降0.6%。
余秋梅表示，8月份PPI年減0.8%，降幅比上月縮小0.9個百分點。今年以來PPI年減幅逐月縮小，7、8月份受去年基數較低影響，因此縮小幅度較大。1050909
(中央社)
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