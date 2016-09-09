北韓疑似進行第5次核試
歐洲地中海地震中心今天表示，北韓時間今天上午9時（台北時間8時30分）在北韓豐溪里核試驗場附近發生規模5的人工地震，北韓極有可能進行了第5次核試。
南韓聯合新聞通訊社引述美國地質調查局（USGS）分析，此次地震規模為5.3，而中國地震中心則表示規模達5，且疑是因爆炸導致的。
此次地震的震央在北韓東北部清津西南78公里處的北韓咸鏡北道吉州郡豐溪里核試驗場附近，至於震源的深度，美國地質調查局和中國地震中心皆分析為0公里，歐洲地中海地震中心則分析為15公里。
北韓於今年1月6日進行第4次核子試驗時，也曾引起規模5的人工地震。
對此，南韓官方研判，今天是北韓政權創建68週年紀念日，頗有可能以核試對外宣耀核威力，對內凝聚民心士氣。
報導稱，正在寮國訪問的南韓總統朴槿惠已聽取了北韓核試的報告，而國務總理黃教安正打算召開緊急國家安全保障會議，積極研擬有關對策。1050909
(中央社)
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