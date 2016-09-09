飯店直播到一半突停電 唐立淇嚇傻不敢看門

飯店直播到一半突停電，唐立淇嚇傻。（圖／取材自唐立淇臉書）

星座專家唐立淇日前直播時，後門因開開關關又飄白衣，詭異現象引發熱議，不過她昨(8日)晚開直播講解星座運勢時，卻突然停電，嚇得她花容失色，唐立淇嚇傻不敢看門，直呼好可怕。

唐立淇昨晚開直播講解9月星座運勢，突然「嘣」一聲，房間燈光全暗，嚇得唐立淇直問「發生什麼事」，驚魂未定的唐立淇試圖重開電源，不過電燈仍沒亮，在房外尋求協助未果，唐立淇直接打電話給櫃檯求救，在等待過程中，唐立淇直接打開便當邊吃、邊和網友聊天，自嘲「這是水逆」。

唐立淇的跳電直播，吸引2萬多人同時收看，網友還逗趣問「後面的門又要開了嗎」、「老師我們當廣播聽」，還有人要她轉頭看門，讓唐立淇直呼「不敢看」，直到恢復電力後，唐立淇才鬆口氣繼續直播。

(中時電子報)