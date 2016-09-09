熬過霸凌 世界最年輕虯髯女列金氏紀錄
現年24歲的女模特考兒（Harnaam Kaur）8日以長達6英寸（約15公分）的絡腮鬍，正式列入金氏世界紀錄（Guinness World Records），成為世界最年輕的女性虯髯客。
據《印度快報》（Indian Express）報導，長久以來，來自英國伯克郡（Berkshire）的考兒因為與眾不同，而飽受霸凌之苦。她認為， 這是人生的一大考驗。如今她獲選列入金氏紀錄倍感謙卑，終於克服了長期遭霸凌的陰影，而對外貌產生自信。
考兒希望，這有助於她傳達反霸凌的有力訊息。
2016年對考兒來說，是意義重大的一年，今年3月，她才走上伸展台，成為倫敦時尚周（London Fashion Week）的第一位鬍子女模特。考兒因有多囊卵巢症候群，雄性激素分泌增加，導致臉上不斷長出鬍子。
考兒在社交媒體上自稱是「虯髯女、對自身產生自信的倡議家、反霸凌活躍份子，以及大號模特」。
她寫道：「我現在自豪地宣布，我是金氏世界紀錄證書的持有人。我等了好久，一直想公佈這消息。但除非證書出爐，否則我只得保守祕密。」
(中時電子報)
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