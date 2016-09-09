生態浩劫 藏族姑娘募資在四川放生6千多頭山羊
放生變成造孽!一則藏族姑娘女子在四川草原放生羊的新聞，在微博熱傳。據了解，藏族姑娘卓瑪和放生團體募資510萬元人民幣，從屠宰場買羊，在四川甘孜藏族自治州色達草原放生了6387頭羊。當地環保局局稱，由於色達草原牛羊現已飽和，大規模的放生行為實際上對當地草原生態不利。
9月2日以來的數天裡，「卓瑪放生」一度成為微博、微信上的熱詞。藏族姑娘卓瑪花費人民幣510萬元，從屠宰場買下6387頭羊放生到草原，引發多方關注、議論。卓瑪於9月2日在個人微博和微信上發表了相關聲明稱，此次放生是名為「雪域放生群體」團體組織的，資金由近百位愛心人士募捐而來，並非其一己之力完成。
當地環保局局稱，由於色達草原牛羊現已飽和，大規模的放生行為實際上對當地草原生態不利。《人民日報》等媒體在微博轉發此事，網路上罵聲連連。
網友留言「去沙漠種樹不比放羊好？」、「搖一搖腦袋有沒有聽到海浪的聲音。」、「破壞自然環境，造孽啊」、「為環境減負，一起去捉羊吃吧」、「建議國家再野放一群狼」、「這真的是自私啊...到頭來也只是慰藉了他們自己。」、「然後有心人看到這條消息之後，都跑去抓羊了！」
「山羊會連根吃掉，所以這個片草原是被毀了，心疼當地牧民」、「低智商善良……」、「用這500多萬去把小學重新上一遍吧」、「帶上孜然，香料，燒烤架準備出發！」、「不懂這些智障慈善者腦子怎麼想的」、「500多萬買不到腦子」、「祖國一聲令下，我就遠赴邊疆吃羊肉，解決生態問題」、「這種傻子讓佛祖也跟著背鍋...」
(中時電子報)
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