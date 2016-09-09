迷你倉庫夯 立委促中央研議管理辦法

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有鑑於香港迷你倉庫大火造成嚴重的損失且危及民眾住家安全，立委吳思瑤等人9日舉行記者會指出，台灣近幾年來隱身於住宅區內的迷你倉庫亦成為新興行業，如何維護租用者權益並保障民眾生命安全，政府應制定相關規定以有效管理。（姚志平攝）

香港日前迷你倉庫大火引發關注。民進黨立委今天指出，去年全台共有79家門市，截至今年6月底已增加至102間，增幅高達3成，顯見是「越來越夯的行業」，然主管機關迄今不明，亦無明確管理機制，業者遊走至一般租賃及倉儲業之間，恐有公安疑慮，要求經濟部兩個月內研議出新興商業類別登記的可能性。對此，經濟部商業司允諾研議。

民進黨立委李麗芬、吳思瑤、蘇巧慧今舉行記者會指出，因都市空間狹窄，迷你倉庫對於都市區民眾方便，但中央並無明確主管機關，盼研議相關配套，健全新興產業發展。

吳思瑤進一步以台北市為例，北市共有42個門市地點，占全台比例高達41％，顯見都是需求度高，但迷你倉庫登記類別不明，若屬於倉儲業，只得設置工業區，交通不便，不符使用者需要。

她也指出，新北市汐止區曾傳出迷你倉庫放置軍火、手槍等爆裂物，甚至作為犯罪工具藏匿毒品，若設置於住商混合區，住戶公共安全及治安都是一大疑慮，顯見此行業亟待管理，要求中央釐清迷你倉庫的營業歸屬，以利地方政府執行、管理。

(中時)