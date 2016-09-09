迷你倉庫夯 立委促中央研議管理辦法
香港日前迷你倉庫大火引發關注。民進黨立委今天指出，去年全台共有79家門市，截至今年6月底已增加至102間，增幅高達3成，顯見是「越來越夯的行業」，然主管機關迄今不明，亦無明確管理機制，業者遊走至一般租賃及倉儲業之間，恐有公安疑慮，要求經濟部兩個月內研議出新興商業類別登記的可能性。對此，經濟部商業司允諾研議。
民進黨立委李麗芬、吳思瑤、蘇巧慧今舉行記者會指出，因都市空間狹窄，迷你倉庫對於都市區民眾方便，但中央並無明確主管機關，盼研議相關配套，健全新興產業發展。
吳思瑤進一步以台北市為例，北市共有42個門市地點，占全台比例高達41％，顯見都是需求度高，但迷你倉庫登記類別不明，若屬於倉儲業，只得設置工業區，交通不便，不符使用者需要。
她也指出，新北市汐止區曾傳出迷你倉庫放置軍火、手槍等爆裂物，甚至作為犯罪工具藏匿毒品，若設置於住商混合區，住戶公共安全及治安都是一大疑慮，顯見此行業亟待管理，要求中央釐清迷你倉庫的營業歸屬，以利地方政府執行、管理。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。