疫苗信任度排名 東南亞最高法國墊底

我要評比

根據今天出爐的調查發現，各國人民對免疫接種的信任度可謂天差地遠，其中法國人對疫苗安全性抱持最質疑態度。

近幾年來，接種疫苗接受度偏低的地方相繼爆發麻疹、百日咳和其他傳染病後，展開這項調查的科學家們表示，調查中的真知灼見將有助決策官員解決類似問題。

這份調查共計聽取67國近6.6萬民眾意見，以了解他們是否了解接種疫苗的重要性、安全性和有效性，並且不至違背他們的宗教信仰。

法國身為疫苗防疫先驅巴斯得（ Louis Pasteur）的出生地，但在受訪民眾中，有高達41%不信任疫苗的安全性，比全球均值12%高出逾3倍。

最不信任疫苗的十大國家中，歐洲就占了7個名額，除法國外，分別是波士尼亞與赫塞哥維納、俄羅斯、烏克蘭、希臘、亞美尼亞和斯洛維尼亞。

倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）疫苗信任計畫（Vaccine Confidence Project）負責人拉森（Heidi Larson）所帶領的研究人員在國際知名期刊「EBioMedicine」發表了調查研究，表示對疫苗抱持負面態度可能歸咎於疫苗注射產生副作用引爆爭議，加上有些家庭醫生對接種疫苗猶豫不決。

社會大會對免疫接種的信任度攸關全球衛生議題，缺乏信任恐讓人們拒絕接種可能救命的疫苗。

調查發現，東南亞人對疫苗安全的信任度最高，孟加拉僅有不到1%的受訪者認為疫苗不安全。1050909

(中央社)