陸保險金將來港 刺激港股上升

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受到中國大陸保險資金將可以透過「滬港通」投資香港股市的消息刺激，港股今天持續上升，恆生指數衝破2萬4000點。

最近幾天，大陸方面公布的工業生產出廠價格等數字都較市場預期好，早已對港股帶來正面影響，令恆指連續攀升。

接著，中國大陸保險監督管理委員會昨天公布「關於保險資金參與滬港通試點的監管口徑」，標誌著大陸保險資金可參與「滬港通」試點業務。

這項試點監管規定的主要內容包括，具備股票投資能力的保險機構，可直接投資「滬港通」股票，不具備股票投資能力的保險機構，應委託投資管理人。

此外，保險資產管理機構設立的組合類保險資產管理產品，可投資「滬港通」試點股票。

信報今天引述陸企中金公司指出，大陸保險業資金運用餘額有人民幣12.5兆元，其中13.7%投資在股票和基金。

中金公司指出，假設初期有10%資金藉「港股通」投資港股，對應資金為1700億元；大陸保費收入年均增2兆元，未來港股每年新增流入料約300億元。

受到大陸保險金獲准投資港股及工業數據利好的消息刺激，港股今早10時開盤後22分鐘，恆指上升97.75點，報2萬4017點，創下近年新高。1050909

(中央社)