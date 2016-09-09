檢察總長為元大馬志玲夫婦提非常上訴 遭最高院駁回

元大集團創辦人馬志玲、杜麗莊夫妻，11年前將馬家的結構債虧損，轉嫁逾4億元給旗下子公司，前年各被重判7年4月確定；檢察總長以犯罪所得未逾億元為由，為他們提非常上訴，最高法院認為確定判決犯罪金額並沒有計算錯誤，今日駁回非常上訴。

這是檢察總長首次為元大馬家提起的非常上訴，但遭最高法院駁回，馬志玲夫妻之前聲請2次再審也被法院駁回。馬志玲被判刑確定後，他以罹患嚴重失智症聲請暫緩執行獲准，杜麗莊則是在前年被發監桃園女子監獄。

本案導因2005年間，金管會為因應金融界發生聯合投信事件，頒布政策指令，明訂結構債損失，必須由該投信公司股東承擔，不可讓基金投資人受損，但馬志玲大妻卻利用出售元大投信股權機會，將結構債虧損轉嫁逾4億元給元大京華證券。

後因金管會業務檢查，發現不尋常交易，馬志玲夫婦才緊急將虧損移回，但仍遭檢方起訴，前年最高法院認定馬志玲夫妻犯罪所得逾億元，觸犯證交法證加重背信罪，屬7年以上重刑，但考量馬志玲主動補回4.4億元犯罪所得，各判刑7年4月定讞。

檢察總長提起非常上訴認為，馬志玲夫妻觸犯證交法內線交易罪，應以差額法計算犯罪所得，因未逾億元不應加重處罰；最高法院認為，馬志玲夫妻是觸犯證交法背信罪，他們將逾4億元的結構債轉移，犯罪所得逾億元，因此駁回非常上訴。

(中時)