NBA》恭喜歐尼爾入名人堂 布萊恩：實至名歸

布萊恩在IG貼上昔日與歐尼爾坐擁總冠軍獎盃模樣。(取自布萊恩IG)

「俠客」歐尼爾先前還在開玩笑抗議，自己今年入選籃球名人堂，老隊友「小飛俠」布萊恩竟然還沒送上祝福，如今終於來了！布萊恩9日在instagram貼上他與歐尼爾昔日拿著總冠軍獎盃合照，且寫，「恭喜我的大哥歐尼爾，史上最具統治力的大個入選名人堂了！實至名歸。」

說起「歐布連線」之間的恩怨情結，可能怎麼說都說不完，兩人雖在湖人攜手奪下3連霸，卻一直傳出兩人不和傳言，歐尼爾最近也坦承，自己會離開湖人，主因是一山難容二虎，年輕的領袖本來就該取代年老的領袖，可是隨著兩人先後退役，過往恩怨早已消散不見。

(中時電子報)