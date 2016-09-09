美網》可貝兒晉級女單冠軍戰 擠下小威登球后寶座
美網女單準決賽第2場，大會第2種子德國甜心可貝兒(Angelique Kerber)碰上丹麥女將沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)，由於稍早小威在另一場準決賽中敗給普利斯可娃，這讓可貝兒將在下周WTA最新排名中，擠下小威登上世界球后的寶座，而今可貝兒就挾「新科球后」氣勢，以6比4、6比3直落二輕取對手，晉級美網女單冠軍戰，有望挑戰生涯第2座大滿貫的單打金盃。
有「球后」這股運勢加持，可貝兒今日開賽氣勢如虹，在首盤不僅接連破發，更拉出一波4比0的優勢，雖然沃茲妮亞奇也不是省油的燈，也在第5局開始連下4城將比數扳平，但可貝兒立刻穩住陣腳，在度以破發取下盤末點拿下第1盤。
進入第2盤，可貝兒節奏毫不拖泥帶水，率先突破對手發球局，隨後又在第5局再度賞給沃茲妮亞奇一次破發，將比數拉開至4比1，反觀沃茲妮亞體力迅速下滑，這也讓可貝兒完全掌握比賽節奏，最終可貝兒就以6比4、6比3直落二輕取對手，挺進美網女單冠軍戰。
今日女單準決賽，小威與可貝兒彼此一消一長，這也讓可貝兒的積分正式超越小威，將在下周WTA最新排名擠下小威登上世界球后的寶座，而順利晉級女單冠軍戰的她，也將挑戰繼今年澳網後，單打生涯的第2座大滿貫金盃。
(中時電子報)
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