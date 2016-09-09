前富邦人壽女業務侵吞19萬保費 被訴
前富邦人壽保險公司朱姓女業務員，疑因經濟困難，竟4度向保戶謊稱可替其代收保費，卻將部分保費中飽私囊，甚至連離職後仍故技重施，共侵占19萬多元；台北地檢署今依業務侵占、詐欺罪嫌起訴朱女。
檢方調查，54歲的朱女自2011年至2014年10月間，在富邦人壽擔任業務專員，負責招攬保險業務及向客戶收受保費等工作，但朱女曾3度向李姓保戶收取續保費用後，卻未全數繳回公司，3年多來共侵吞13萬3682元。
去年6月，當時已離職的朱女，竟向劉姓保戶誆稱自己是富邦人壽業務員，可代收保費，劉姓保戶誤信，交付續保費用5萬8千元給朱女。
事後，富邦人壽因未收到李姓、劉姓2保戶的續保費用，詢問2人，才知2人早已將費用交予朱女，但朱女卻侵吞費用，富邦向北檢控告朱女業務侵占、詐欺等罪。
檢方調查時，朱女坦承犯行，但辯稱因經濟困難，已拿去還債，現無力償還。檢方依法起訴。
(中時)
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