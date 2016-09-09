打羽球打到斷腳筋 姿勢不良未熱身易受傷
1名30多歲男性，平時喜歡與朋友假日相約打羽球，有次打球打到一半，突然覺得小腿被「踹」了一下，之後就痛到跛腳，就醫檢查才發現阿基里斯腱斷裂，醫師表示，不少民眾假日運動，未做好暖身、姿勢不良就容易運動傷害，像是打羽球就特別容易阿基里斯腱斷裂，如同小說中的「斷腳筋」，倘若置之不理，之後就無法再運動。
長庚醫院表示，羽球是老少咸宜的運動，但羽球運動常見快跑、急停、跳殺等動作，易造成運動傷害，為讓更多民眾了解，長庚醫院運動醫學團隊在24日於高雄長庚舉辦傷害防護研習營，並邀請多名羽球國手分享運動傷害經驗。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。