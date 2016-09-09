打羽球打到斷腳筋 姿勢不良未熱身易受傷

長庚醫院運動醫學團隊在24日於高雄長庚舉辦傷害防護研習營，並邀請多名羽球國手分享運動傷害經驗。（陳瑄喻攝）

1名30多歲男性，平時喜歡與朋友假日相約打羽球，有次打球打到一半，突然覺得小腿被「踹」了一下，之後就痛到跛腳，就醫檢查才發現阿基里斯腱斷裂，醫師表示，不少民眾假日運動，未做好暖身、姿勢不良就容易運動傷害，像是打羽球就特別容易阿基里斯腱斷裂，如同小說中的「斷腳筋」，倘若置之不理，之後就無法再運動。

長庚醫院表示，羽球是老少咸宜的運動，但羽球運動常見快跑、急停、跳殺等動作，易造成運動傷害，為讓更多民眾了解，長庚醫院運動醫學團隊在24日於高雄長庚舉辦傷害防護研習營，並邀請多名羽球國手分享運動傷害經驗。

(中時)