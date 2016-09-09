愛上閨蜜！《享受吧！一個人的旅行》女作家宣布新戀情
暢銷書《享受吧！一個人的旅行》（Eat, Pray, Love）的作者吉兒伯特（Elizabeth Gilbert），年初與結褵9年的丈夫分手。原來吉兒伯特發現她的「真愛」，原來是她最好的朋友，另一名女作家艾麗亞絲（Rayya Elias）。
《享受吧！一個人的旅行》描述了吉兒伯特的一趟生命旅程，她在這趟旅程中遇到了丈夫紐恩斯（Jose Nunes）。該書大賣，並且被拍成電影，由影后茱麗亞羅伯茲主演。
今春初吉兒伯特宣布與丈夫分手時，並未說明原因。昨日她在個人臉書貼文公告她與艾麗亞絲的戀情。今年春天艾麗亞絲獲悉罹患胰臟癌與肝癌後，吉兒伯特不停思考她與艾麗亞絲的一切。最後她釐清自己對好友的感覺不只是友情，「我愛上了Rayya」，吉兒伯特寫道。
吉兒伯特表示，過去幾個月沒有對外宣告這件事，因為她們與她們的家人需要隱私去面對和處理這巨大的變化。如今她們準備好了，公開對外宣布彼此相愛，並且攜手面對癌症。
(中時電子報)
關鍵字：享受吧！一個人的旅行
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