可抗流感、治痘痘！大蒜的7個驚人好處
大蒜有許多驚人的健康好處，根據醫學日報報導，大蒜是高營養的蔬菜，熱量很少，且含有其他營養物質，對人體有相當強大、有益的貢獻，而且也可以使清淡的菜變美味。除此之外，大蒜還有其他好處：
1.可以幫助治療痘痘
簡單切一小片大蒜塗抹在痘痘上，大蒜中的大蒜素能夠防止自由基傷害與幫助殺菌。
2.強大的抗氧化劑
大蒜是相當強大的抗氧化劑，加入料理中不僅美味可口，也讓身體能夠同時獲得健康的抗氧化劑。
3.可以降低血壓
醫學日報指出每天攝取大蒜補給品，能幫助你控制血壓，且效果跟藥物一樣好。此外，食用大蒜類補給品的附加好處是你呼吸時不會有大蒜味。
4.可以抵抗感冒和流感
大蒜中的抗氧化劑能使你免疫系統運行良好，除了直接吃，也可以嘗試將大蒜浸泡在熱茶裡，添加一點天然的蜂蜜，可以減去大蒜的味道，用來緩和喉嚨不適。
5.有助於減少某些癌症的風險
研究顯示多攝取大蒜和減少某些癌症之間有關聯，包括胃癌、結腸癌、食道癌、胰腺癌和乳癌等風險。而最有效獲得大蒜營養的效果就是生吃或壓碎食用。
6.低熱量卻高營養
大蒜不僅熱量低，而且富含維生素C、維生素B6和錳礦物質與其他營養物質。
7.能夠降低膽固醇
根據營養權威雜誌指出，對於膽固醇過高的人來說，大蒜補給品能有效降低10-15%的整體膽固醇或低密度膽固醇。
(中時電子報)
關鍵字：大蒜
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