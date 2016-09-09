可抗流感、治痘痘！大蒜的7個驚人好處

根據醫學日報報導，大蒜是高營養的蔬菜，熱量很少，且含有其他營養物質，對人體有相當強大的貢獻。圖片來源：健康365

大蒜有許多驚人的健康好處，根據醫學日報報導，大蒜是高營養的蔬菜，熱量很少，且含有其他營養物質，對人體有相當強大、有益的貢獻，而且也可以使清淡的菜變美味。除此之外，大蒜還有其他好處：

1.可以幫助治療痘痘

簡單切一小片大蒜塗抹在痘痘上，大蒜中的大蒜素能夠防止自由基傷害與幫助殺菌。

2.強大的抗氧化劑

大蒜是相當強大的抗氧化劑，加入料理中不僅美味可口，也讓身體能夠同時獲得健康的抗氧化劑。

3.可以降低血壓

醫學日報指出每天攝取大蒜補給品，能幫助你控制血壓，且效果跟藥物一樣好。此外，食用大蒜類補給品的附加好處是你呼吸時不會有大蒜味。

4.可以抵抗感冒和流感

大蒜中的抗氧化劑能使你免疫系統運行良好，除了直接吃，也可以嘗試將大蒜浸泡在熱茶裡，添加一點天然的蜂蜜，可以減去大蒜的味道，用來緩和喉嚨不適。

5.有助於減少某些癌症的風險

研究顯示多攝取大蒜和減少某些癌症之間有關聯，包括胃癌、結腸癌、食道癌、胰腺癌和乳癌等風險。而最有效獲得大蒜營養的效果就是生吃或壓碎食用。

6.低熱量卻高營養

大蒜不僅熱量低，而且富含維生素C、維生素B6和錳礦物質與其他營養物質。

7.能夠降低膽固醇

根據營養權威雜誌指出，對於膽固醇過高的人來說，大蒜補給品能有效降低10-15%的整體膽固醇或低密度膽固醇。

(中時電子報)