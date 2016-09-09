兩廳院夏日爵士派對》克里斯汀．麥克布萊演繹低音大提琴

2016兩廳院夏日爵士派對-克里斯汀．麥克布萊低音大提琴三重奏音樂會。（兩廳院提供）

舉辦至第14年的「兩廳院夏日爵士派對」，每年都邀請頂尖的爵士音樂家齊聚在台灣，為台灣觀眾獻上最精彩的節目，成功打響「兩廳院夏日爵士派對」品牌，同時成為喜愛爵士的觀眾每年暑假必定朝聖之處。國家兩廳院已連續第十年獲得企業好夥伴「Mercedes-Benz星盛事」的獨家贊助，2016兩廳院夏日爵士派對今年精心策畫，由享譽全球的頂級鼓手－約翰‧萊利 (John Riley)與兩廳院夏日爵士節慶樂團聯手。

約翰‧萊利 (John Riley)以震天鼓聲開場、再度邀請到迷離輕快嗓音的巴西爵士全才天后－艾蓮‧艾莉亞(Eliane Elias)、以及有著渾厚低迴樂音的傳奇大師查爾斯．洛依德（Charles Lloyd）等輪番登場後，全台樂迷莫不引頸期盼最後壓軸強檔節目，9月9日將歡迎當今最炙手可熱的貝斯手-克里斯汀．麥克布萊(Christian McBride)首次來台演出，出生自費城帶著渾然天成的律動，至今已參與過上百張專輯錄製，本次將帶來陣容堅強的三重奏，要以充滿想像力及熱情的爵士樂音，引領觀眾享受節奏的極速魅力。

屢獲國際金獎肯定 永不停止的節奏之神

克里斯汀．麥克布萊僅四十歲出頭，已獲五座葛萊美獎肯定，包括2012年葛萊美獎最佳大型爵士樂團獎、2016年葛萊美獎最佳爵士即興獨奏獎。職業演奏生涯十分豐富的克里斯汀，在今年三月更被邀請擔任在爵士音樂史上地位十分崇高的新港爵士音樂節（Newport Jazz Festival）之藝術總監，這是對長年在爵士音樂領域努力不懈的克里斯汀最佳肯定！克里斯汀闖蕩爵士音樂圈已三十年，他不斷嘗試創新和持續與不同領域樂手合作，永不停止，並保持開放的心，釋放自由的能量只為了成就最好的表演。

克里斯汀．麥克布萊以搖擺（Swing）和充滿藍調色彩的即興風靡全世界，在演奏中不自覺透露出靈魂樂的風格與對節奏的精準掌握，總是令觀眾印象深刻，本次將帶來最令樂迷期待的三重奏，搭配鋼琴手／克里斯汀．薩茲(Christian Sands)、鼓手／傑洛姆．簡寧斯(Jerome Jennings)，將邀請觀眾一同與節奏共舞，時而緩慢、時而狂飆，轉瞬之間豐富的律動感填滿聽者的渴望，9月9日國家音樂廳我們不見不散。本場演出尚剩餘少數票券，有興趣的朋友歡迎請洽兩廳院售票系統。

最後在9月16日至17日在兩廳院藝文廣場，將舉行全台觀眾最喜歡、最期待的兩廳院夏日爵士戶外派對，今年已是第8年舉辦，每次演出都有數以萬計人次的觀眾熱烈參與，今年將邀請到來自瑞典創作天后麗莎．愛克坦與四重奏(Lisa Ekdahl)、「兩廳院夏日爵士音樂營菁英大樂團」與林煒盛和音樂夥伴們樂團將帶來最精彩的演出，兩廳院誠摯邀請您闔家蒞臨，享受著涼風吹拂與最棒的爵士音樂，一同共度美好的夜晚。

2016兩廳院夏日爵士派對-克里斯汀．麥克布萊低音大提琴三重奏音樂會。（兩廳院提供）

克里斯汀．麥克布萊低音大提琴三重奏音樂會 Christian McBride Trio Concert

時間：2016/9/9 (Fri.) 19:30

地點：國家音樂廳

(中時電子報)