中秋禮盒慎選！誇大、不實廣告產品別買

根據《健康食品管理法》第十四條第二項及《食品衛生管理法》第二十八條第二項規定，健康食品及一般食品均不可以有醫療效能的標示、宣傳或廣告。圖片來源：健康365

中秋佳節到來，許多公司行號與親朋好友也紛紛開始挑選禮盒互贈，有些人認為月餅高油高糖對健康有礙，進而選擇其他健康食品禮盒來代替，但是這樣的一番美意，很可能讓消費者成為不實誇大廠商底下的肥羊！

根據《健康食品管理法》第十四條第二項及《食品衛生管理法》第二十八條第二項規定，健康食品及一般食品不可以有醫療效能的標示、宣傳或廣告，因此，無論是登記核可的健康食品或一般食品，如果宣稱療效都是違反法令規定的。至於怎麼樣的標示才算是違規呢？可參考衛福部規定，包括涉及「誇大、易生誤解」或「宣稱療效」等詞句：

【誇大、易生誤解】

1.涉及生理功能者：

例句：增強抵抗力、強化細胞功能、提升智力、增強記憶力、改善體質、解酒、清除自由基、排毒素、分解有害物質、改善更年期障礙、平胃氣、預防口臭等。

2.未涉及中藥材效能而涉及五官臟器者:

例句：保護眼睛、增加血管彈性。

3.涉及改變身體外觀者：

例句：豐胸、預防乳房下垂、減肥瘦身、塑身、增高、使頭髮烏黑、延遲衰老、防止老化、改善皺紋、美白、纖體等。

4.引用衛福部授食字號或相當意義詞句者：

例句：衛署食字第XXXXXXXXXX號、FDA○字第XXXXXXXXXX號、衛署食字第XXXXXXXXXX號審查合格、衛生署食字號許可、通過衛生署配方審查等。

【宣稱療效】

1.宣稱預防、改善、減輕、診斷或治療疾病或特定生理情形：

例句：治療近視、恢復視力、防止便秘、利尿、改善過敏體質、壯陽、強精、減輕過敏性皮膚病、治失眠、防貧血、降血壓、清血、調整內分泌、防止更年期的提早等。

2.宣稱減輕或降低導致疾病有關之體內成分：

例句：解肝毒、降肝脂。

3.宣稱產品對疾病及疾病症候群或症狀有效：

例句：消滯、降肝火、改善喉嚨發炎、祛痰止喘、消腫止痛、消除心律不整、解毒等。

4.涉及中藥材之效能者：

例句：滋腎（化氣）、固腎、健脾、益脾、和胃、補胃、翻胃、養心、清心火、寧心、瀉心、鎮心、強心、清肺、潤肺、溫肺（化痰）、瀉肺、疏肝、養肝、鎮肝（熄風）、潤腸、活血、化瘀等。

5.引用或摘錄出版品、典籍或以他人名義並述及醫藥效能：

例句：「本草備要」記載：冬蟲夏草可止血化痰、「本草綱目」記載：黑豆可止痛等。

民眾若發現廠商標示違反規定，可向地方衛生局檢舉，違者將處新台幣4萬元以上至500萬元以下罰鍰，或依違反健康食品管理法14條，處新台幣10萬元以上至200萬元以下罰鍰。

(中時電子報)