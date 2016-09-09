柯文哲：無公民團體監督鞭策 容易妥協
台北市長柯文哲今天說，長期以來，公民團體堅持，讓市府有勇氣撐這麼久的力量來源，坦白講，沒有公民團體的監督和鞭策，「有時候真的很容易妥協」，公民團體監督是很重要的力量。
柯文哲上午前往紀州庵文學森林出席「銀髮樂活行」活動後，接受聯訪，媒體提問，護樹公民團體赴市府前舉辦「人無信不立，狼來了市長信用破產」記者會的想法為何?
柯文哲說，長期以來，公民團體堅持是讓市府有勇氣撐這麼久的力量來源，感謝社會很多人對公平正義和社會文明價值有所堅持，坦白講，「沒有這些人監督和鞭策，有時候，真的很容易妥協」，公民團體的監督是很重要的力量。1050909
(中央社)
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