潘文忠：大學不要太類似 評鑑將簡化
教育部長潘文忠今天表示，教育部將簡化大學各項評鑑的指標，希望「大學不要太類似」，相關計畫預計年底提出。
潘文忠今天出席「台灣家長教育聯盟」成立大會，致詞時主動提到，520新政府上台後，陸續解開幾個教育的「結」，包括將統合視導改為座談會形式，讓各縣市能多元發展，近日還會解開大學的評鑑指標，讓各校也能多元發展。
會後接受媒體採訪時，潘文忠表示，大學評鑑指標朝「簡化」檢討，避免太多一致化的規範，進而讓各校能發展出自己的特色。
潘文忠說，過去評鑑指標常遭批評，例如研究型大學太偏重研究等。未來簡化評鑑指標，就是希望「大學不要太類似」，各校能多元發展，學生也有更多元的選擇。
潘文忠表示，相關評鑑制度的改革，預計於106學年度展開，教育部預計在今年底公布政策，確立未來的方向。1050909
(中央社)
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