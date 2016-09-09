柯文哲：遠雄最後機會 只有兩選擇

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台北市長柯文哲（左）9日說，遠雄不按圖施工被勒令停工，監察院和行政法院都認為台北市合法，「這是遠雄最後機會」，遠雄只有兩選擇，「改回原來樣子，要不施工圖通過建照變更」。中央社記者劉建邦攝 105年9月9日

台北市長柯文哲今天說，遠雄不按圖施工被勒令停工，監察院和行政法院都認為台北市合法，「這是遠雄最後機會」，遠雄只有兩選擇，「改回原來樣子，要不施工圖通過建照變更」。

他說，台北市政府依法行政，也會要求企業依法做事。北市府對公共安全有一定程度堅持，不按圖施工就是違建，政府不可能讓財團要怎麼幹就怎麼幹。

柯文哲表示，「以前那種不按圖施工，建商申請一張圖，後來隨便蓋，蓋完後再申請建造變更」，這種文化要改掉。

柯文哲上午前往紀州庵文學森林出席「銀髮樂活行」活動後接受訪問，媒體提問，日前與星雲法師會面是否談及大巨蛋？

柯文哲表示，「主要是談金剛經，還滿有趣」。

至於未來是否不排除密會遠雄集團負責人趙藤雄？他說，「不用密會，雙方都有溝通管道」，依法行政、做事，公共安全是社會基本價值及應把握的基本規範。

柯文哲昨天表示，在遠雄表現善意狀況下，暫不行使終止契約的權利，日後仍會監督遠雄行為。1050909

(中央社)