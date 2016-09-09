北韓疑核試 陸核安全局啟動二級應急

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

外電報導，北韓今天上午發生規模5.3地震，外界認為可能是平壤進行第5次核試。對此，中國大陸已啟動二級應急預案，東北邊境展開輻射應急監測。

據大陸中央電視台，中國大陸環境保護部（國家核安全局）上午8時35分啟動應急預案，進入二級應急響應狀態，東北三省和山東輻射環境自動監測站運行正常，東北邊境已展開輻射應急監測。

外電分析，平壤第5次核試威力可能相當於20到30千噸試爆當量，為北韓歷來估計試爆當量最大。1050909

(中央社)