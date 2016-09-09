潑女護士硫酸致死 印度男子判死刑
據官方最新統計，印度2015年有300件婦女被潑硫酸案，多是男子求愛被拒後向婦女潑酸；法院最近就孟買一起向婦女潑酸案判決被告死刑，以遏阻這種狀況。
印度國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau）最近公布的統計報告顯示，在2015年，印度發生了300件婦女遭人潑酸毀容案件。
嫌犯大多是求愛遭拒，就潑硫酸毀容。
最近，孟買的法官就對一起向婦女潑硫酸致死案，判處被告潘沃（Ankur Panwar）死刑，希望能夠嚇阻這種惡行。
潘沃於2013年5月在孟買火車站外，向23歲的護士拉蒂（Preeti Rathi）潑硫酸，結果拉蒂同年6月因器官衰竭死亡。
經過調查，潘沃是拉蒂的鄰居，曾向拉蒂求婚被拒，因而惱羞成怒跟蹤拉蒂，向拉蒂潑硫酸。
這起判決讓印度婦權及遏止婦女遭潑硫酸案發生等團體感到振奮，他們認為判決來得太遲，但同意這是一起罕見的法院判例，希望這起判決可以成為典範，並遏阻類似案件再度發生。
2014年被姊夫潑硫酸毀容的19歲印度少女古瑞希（Reshma Qureshi），日前受邀在紐約時裝展走秀，她同樣認為，印度仍很容易買到硫酸，因此也在自己上傳Youtube化妝影片上，呼籲禁止硫酸在市面任意販售。1050909
(中央社)
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