元智中央跨校企業學程 學分聯名認證

元智大學人文社會學院、管理學院、中央大學的客家學院與管理學院尤努斯中心共同建構「跨校社會企業學程」，不僅強化學生學習競爭力外，同時也可獲得聯名認證學分學程證明書。

元智大學今天表示，為了讓學生更有系統地接受社會企業課程的訓練，同時也響應元智、中央、中原3校共同簽署的3校結盟計畫。由元智的人文社會學院與管理學院、中央大學的客家學院與管理學院尤努斯中心共同建構台灣第一個跨校的社會企業學程，經過密集的討論與溝通，在今年9月上路。

元智大學人文社會學院院長丘昌泰表示，這項透過不同校園學院的合作，可以讓學生更具有強烈的社會使命感、社會學知識，同時夠過加入族群認識、文化涵養，讓在社會科學的學習更具有理想與實踐性。

丘昌泰說，例如元智管理學院學生企管系學生在2016社會型企業青年論壇暨尤努斯獎中，榮獲亞軍殊榮，主要以改善食物浪費問題與改善市場不公為出發點，主張零污染、零浪費、零剝削、零失業率的「四零」原則，以合理的價格向果農收購落果或是外觀不良的水果，為落實社會企業最好的案例。

除了藉由課程結合，讓學生感受到不同學科間的激盪與結合外，元智表示，未來跨校社會企業學程課程設計，學生修課達20學分以上，且各科成績達70分以上，將授於聯名認證的學分學程證明書，對進入職場有很高的加值效果。1050909

(中央社)