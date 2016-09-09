元智中央跨校企業學程 學分聯名認證
元智大學人文社會學院、管理學院、中央大學的客家學院與管理學院尤努斯中心共同建構「跨校社會企業學程」，不僅強化學生學習競爭力外，同時也可獲得聯名認證學分學程證明書。
元智大學今天表示，為了讓學生更有系統地接受社會企業課程的訓練，同時也響應元智、中央、中原3校共同簽署的3校結盟計畫。由元智的人文社會學院與管理學院、中央大學的客家學院與管理學院尤努斯中心共同建構台灣第一個跨校的社會企業學程，經過密集的討論與溝通，在今年9月上路。
元智大學人文社會學院院長丘昌泰表示，這項透過不同校園學院的合作，可以讓學生更具有強烈的社會使命感、社會學知識，同時夠過加入族群認識、文化涵養，讓在社會科學的學習更具有理想與實踐性。
丘昌泰說，例如元智管理學院學生企管系學生在2016社會型企業青年論壇暨尤努斯獎中，榮獲亞軍殊榮，主要以改善食物浪費問題與改善市場不公為出發點，主張零污染、零浪費、零剝削、零失業率的「四零」原則，以合理的價格向果農收購落果或是外觀不良的水果，為落實社會企業最好的案例。
除了藉由課程結合，讓學生感受到不同學科間的激盪與結合外，元智表示，未來跨校社會企業學程課程設計，學生修課達20學分以上，且各科成績達70分以上，將授於聯名認證的學分學程證明書，對進入職場有很高的加值效果。1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。