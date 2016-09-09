翻轉貧困國家教育 世展會播閱讀種子

全球15歲以上人口中，每10人就有1人不識字。很多孩子心願是期待寫自己的名字，台灣世界展望會推資助兒童計畫，助孩子閱讀、識字，希望翻轉未來。（台灣世界展望會提供）中央社記者陳偉婷傳真 105年9月9日

全球15歲以上人口中，每10人就有1人不識字。很多孩子心願是期待寫自己的名字，台灣世界展望會推資助兒童計畫，助孩子閱讀、識字，希望翻轉未來。

聯合國報告指出，目前全球15歲以上人口中，仍有7億5800萬為文盲，等於每10人中就有1人不識字。

台灣世界展望會表示，全球有1.24億兒童、青少年無法接受或完成最基礎教育。由於教育品質欠佳，在全球小學畢業生中，達38%不具備基本讀寫、算術能力。

台灣世展會匯集資助人力量，在37個貧困國家偏遠社區推動教育方案，讓孩子不致成為文盲。

全國識字率僅39%的非洲衣索比亞，許多兒童有閱讀障礙。距首都阿迪斯阿貝巴約120公里的諾諾地區（Nono），世展會透過成立閱讀社團、訓練「閱讀夥伴」，提升孩子閱讀能力。

16歲的吉杜馬．奈梅拉（Giduma Nemera）每天放學回家後，都會使用展望會提供的書本與弟妹一起讀書，鼓勵他們記住每個字母和單字，他14歲的弟弟瓦庫馬（Wakuma）受益良多。

「我一直到2年前都不認識字，考試時都用猜的」，瓦庫馬說，在家和哥哥看書沒壓力，可問哥哥任何問題。以前成績很差，現在他是班上第4名，希望明年變成第1名。

吉杜馬另一個10歲的弟弟迪里巴（Diriba）也在閱讀行列中，至今世展會已在諾諾地區成立超過74個閱讀社團，超過6000名兒童培養閱讀能力與樂趣。

除閱讀社團，世展會修建、提供硬體設備如校舍、教具等，建立安全學習環境與培養孩子學習興趣。像為剛果學童修建教室、添購課桌椅，及幫史瓦濟蘭兒童接受資訊教育，協助購置電腦並提供電腦課程訓練。1050909

(中央社)