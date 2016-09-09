翻轉貧困國家教育 世展會播閱讀種子
全球15歲以上人口中，每10人就有1人不識字。很多孩子心願是期待寫自己的名字，台灣世界展望會推資助兒童計畫，助孩子閱讀、識字，希望翻轉未來。
聯合國報告指出，目前全球15歲以上人口中，仍有7億5800萬為文盲，等於每10人中就有1人不識字。
台灣世界展望會表示，全球有1.24億兒童、青少年無法接受或完成最基礎教育。由於教育品質欠佳，在全球小學畢業生中，達38%不具備基本讀寫、算術能力。
台灣世展會匯集資助人力量，在37個貧困國家偏遠社區推動教育方案，讓孩子不致成為文盲。
全國識字率僅39%的非洲衣索比亞，許多兒童有閱讀障礙。距首都阿迪斯阿貝巴約120公里的諾諾地區（Nono），世展會透過成立閱讀社團、訓練「閱讀夥伴」，提升孩子閱讀能力。
16歲的吉杜馬．奈梅拉（Giduma Nemera）每天放學回家後，都會使用展望會提供的書本與弟妹一起讀書，鼓勵他們記住每個字母和單字，他14歲的弟弟瓦庫馬（Wakuma）受益良多。
「我一直到2年前都不認識字，考試時都用猜的」，瓦庫馬說，在家和哥哥看書沒壓力，可問哥哥任何問題。以前成績很差，現在他是班上第4名，希望明年變成第1名。
吉杜馬另一個10歲的弟弟迪里巴（Diriba）也在閱讀行列中，至今世展會已在諾諾地區成立超過74個閱讀社團，超過6000名兒童培養閱讀能力與樂趣。
除閱讀社團，世展會修建、提供硬體設備如校舍、教具等，建立安全學習環境與培養孩子學習興趣。像為剛果學童修建教室、添購課桌椅，及幫史瓦濟蘭兒童接受資訊教育，協助購置電腦並提供電腦課程訓練。1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。