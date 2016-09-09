救援台鐵　高鐵中秋加開16班車

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台鐵運務人員發起在中秋節集體休假，連假疏運仍有變數，台灣高鐵今日宣佈，將加開第2波加班車共16班，明天凌晨開賣。

高鐵表示，9月14日至19日旅客訂位非常踴躍，經檢討列車運用及人力調度狀況後，決定再加開16班次列車，包括南下5班、北上11班，協助旅客返鄉出遊，10日凌晨零時起開放購票。

高鐵中秋節疏運期間，6天共加開134班次列車，南下、北上各67班，總計提供938班次列車，包括南下462、北上476班的旅運服務。

(中時)