中秋將至為獨居老人圓夢 議員母子送暖

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雲林縣議員蔡秋敏送獨居老人月餅，關懷行動不便長輩。（許素惠攝）

雲林縣議員蔡秋敏偕兒子黃政旗一起做公益，捐贈雲林縣老人保護協會百盒月餅，並親自逐一送到家，老人家很感動。（許素惠攝）

雲林縣議員蔡秋敏上午和雲林縣老人保護協會社工，挨家挨戶送獨居老人月餅。（許素惠攝）

雲林縣議員蔡秋敏向有好媳婦形象，婆婆過世後，她將更多心力關懷弱勢老人，雲林縣老人保護協會啟動老人圓夢計畫，她偕兒子黃政旗熱情響應，精挑細選百年糕餅老店客製月餅，送虎尾轄內獨居老人。

蔡秋敏上午馬不停蹄地跟著老人保護協會社工挨家挨戶地送月餅，汗水淋漓的她，不忘和老人家寒喧聊天，為獨老排遣孤寂，並叮囑有糖尿病等病慢性的長輩，別吃太多，淺嘗即可。

蔡秋敏與老公結婚30多年，一直和公婆同住，老公的兄弟對公婆很孝順，她也侍親至孝，好媳婦的形象深印人心。

中秋關懷也是雲林縣老人保護協會圓夢計畫之一，蔡秋敏說，希望她們母子微薄心意，能讓獨老在佳節時心不稀微。

(中時)