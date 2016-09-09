誰才是真正的女孩閨蜜？棉條、衛生棉大PK

一般來說，女性一生平均約會有400次月經週期，每次月經期間也是女性身體最虛弱的時候，因此生理期來的時候更是應該特別呵護自己。圖片來源：健康365

從青春期開始，每月伴隨女孩們的生理期，早已成為每位女性生活中難以言喻的存在。一般來說，女性一生平均約會有400次月經週期，每次月經期間也是女性身體最虛弱的時候，因此生理期來的時候更是應該特別呵護自己。對於女性衛生用品的選擇，你夠了解嗎？除了衛生棉，你知道還有布衛生棉、棉條、月亮杯等其他選項嗎？又衛生棉跟棉條，究竟哪一個適合自己呢？

衛生棉是目前國內最普遍的女性生理用品，其次是棉條。圖片來源：健康365

衛生棉是目前國內最普遍的女性生理用品，其次是棉條，衛生棉依照月經流量分成量少、一般、量多等種類，依照使用時間也分成日、夜用兩種尺寸。衛生棉的優點是使用方式簡單且成本較低，一次約可使用2-3小時，但不便於活動、易變形有外漏風險，加上皮膚需長時間處於悶熱潮濕的狀態下，容易感到不舒服或產生異味。

棉條有衛生棉所沒有的優點。圖片來源：健康365

棉條則分為指入式與導管式，目前在歐美國家已經相當普及，但我國女性使用棉條的比例僅約2%，與美國女性的80%相較仍有很大的落差。棉條有衛生棉所沒有的優點，包括方便活動、保持肌膚乾爽、使用時幾乎無感等，一次約可使用3-6小時，特別適合運動或睡眠時使用，不過單價較高且需置入陰道，容易造成女性心理障礙而不敢嘗試。

無論衛生棉或棉條，最重要的是選擇適合自己的產品。圖片來源：健康365

無論衛生棉或棉條，最重要的是選擇適合自己的產品，可以只用衛生棉或棉條，也可以兩者交互使用，最重要的還是要保持清潔與定期更換。挑選衛生棉時，應注意材質是否透氣或容易導致肌膚過敏，衛生棉條則應慎選適合的流量尺寸，如果經血量不多卻使用量多型，可能導致陰道周邊的水分被一起吸收，造成陰道周邊乾燥破皮；如果有陰道感染、泌尿道感染等疾病，也不適合使用棉條，應等治療完成後再使用，以免造成進一步感染。

(中時電子報)