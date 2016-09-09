高鐵再加開16班中秋列車 明凌晨零時起開放訂票

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因應中秋節疏運期間（9月14日至19日）旅客乘車需求，台灣高鐵表示，經檢討列車運用及人力調度狀況後，決定再加開南下5班、北上11班，共16班次列車，全力協助旅客利用中秋節連續假期返鄉、出遊，並於9月10日（六）凌晨零時起開放購票。

高鐵今年中秋節疏運期間，6天共加開134班次列車（南下67班、北上67班），總計提供938班次列車（南下462、北上476）的旅運服務，目前旅客訂票狀況踴躍，因此台灣高鐵再加開16班車，並於明凌晨開放購票，提供民眾在中秋連假期間有更加快速便利的交通方式。

同時，為方便尚未訂票的旅客規劃行程，高鐵公司每日於企業網站及各車站，公布中秋節疏運期間各車次標準車廂對號座熱銷車次資訊，旅客可上網查詢仍有對號座空位之車次。

為節省排隊購票時間並避開車站人潮，台灣高鐵呼籲旅客預先訂位，並多加利用便利商店售票據點、「T Express」的便利服務，提早完成取票，到站時即可直接進站乘車。

此外，中秋節疏運期間各車次均維持3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。

(工商)