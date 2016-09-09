高鐵再加開16班中秋列車 明凌晨零時起開放訂票
因應中秋節疏運期間（9月14日至19日）旅客乘車需求，台灣高鐵表示，經檢討列車運用及人力調度狀況後，決定再加開南下5班、北上11班，共16班次列車，全力協助旅客利用中秋節連續假期返鄉、出遊，並於9月10日（六）凌晨零時起開放購票。
高鐵今年中秋節疏運期間，6天共加開134班次列車（南下67班、北上67班），總計提供938班次列車（南下462、北上476）的旅運服務，目前旅客訂票狀況踴躍，因此台灣高鐵再加開16班車，並於明凌晨開放購票，提供民眾在中秋連假期間有更加快速便利的交通方式。
同時，為方便尚未訂票的旅客規劃行程，高鐵公司每日於企業網站及各車站，公布中秋節疏運期間各車次標準車廂對號座熱銷車次資訊，旅客可上網查詢仍有對號座空位之車次。
為節省排隊購票時間並避開車站人潮，台灣高鐵呼籲旅客預先訂位，並多加利用便利商店售票據點、「T Express」的便利服務，提早完成取票，到站時即可直接進站乘車。
此外，中秋節疏運期間各車次均維持3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。
(工商)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。