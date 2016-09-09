北韓疑核試 日緊急召開國安會議

北韓今天上午很有可能進行第5次核試。正在國外訪問的日本首相安倍晉三對媒體表示，如果北韓強行進行了核試，絕不能被容許，日本強烈抗議，並緊急召開國安會議。

針對北韓今天上午可能核試，日本政府上午11時許起，在首相官邸（行政中心）召開國家安全保障會議閣僚（部長）級會議，分析情報，研議今後的因應之道。日本防衛省出動自衛隊飛機蒐集大氣中是否有核試後的輻射物質。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天上午10時（台灣時間9時）許，在記者會上言及有關北韓東北部被觀測到大震動時表示，根據過去的情況等分析，很可能是北韓進行核試。

菅義偉表示，政府在首相官邸對策室進行情報蒐集，同時召集相關省廳（部會）局長級官員等舉行緊急會議。首相安倍晉三已下達3點指示，包括相關省廳要緊急蒐集並分析資訊、提供正確資訊給人民，同時日本將與美國、南韓、中國大陸、俄羅斯等相關各國合作。

菅義偉說，今天9時30分（台灣時間8時30分）左右，日本氣象廳觀測到震央在北韓附近、很可能是非自然地震的地震波。根據過去的案例，可能是北韓核試。

日本外務省大臣岸田文雄上午10時半左右，在外務省對媒體表示，北韓很可能進行了核試，日本正加緊分析，外務省已成立緊急因應小組。如果北韓進行核試，是累次違反聯合國決議，也違反日本與北韓之間的平壤宣言、違反6方會談共同聲明。

岸田說，將在美日同盟、美日韓3國合作的情況下，共享並分析情報，研擬對策。如果北韓核試，將對北韓提出嚴正抗議，將促使聯合國安理會緊急因應此事。

日本氣象廳表示，這場地震芮氏規模5.3，時間是日本時間9月9日9時29分57秒，震央位於北緯41.3度、東經129.2度，深度零公里。

今年1月6日，北韓豐溪里核設施附近，發生規模5.1地震，後來證實是「人造地震」。1050909

(中央社)