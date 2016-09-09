南韓軍方：北韓核試爆炸威力 歷來最大

我要評比

韓聯社報導，南韓軍方今天表示，南韓認為北韓進行了到目前為止「最強大」一場的核試驗。

根據法新社，韓聯社引述匿名國防部官員的話報導，「我們認為北韓今天進行核試。」

這名官員表示：「據信這次爆炸當量達1萬噸左右，爆炸威力是目前為止最強大的。」

北韓2013年2月進行的第3次核試，先前被認為爆炸威力是目前為止最強大的，爆炸當量有6000到9000噸。（譯者：中央社陳昱婷）1050909

(中央社)