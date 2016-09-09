台家盟成立 促落實12年國教
「台灣家長教育聯盟（台家盟）」今天成立，理事長謝國清表示，台家盟未來重點，包括監督政府、遊說國會，落實十二年國教的精神。
謝國清表示，20年前一群家長組織起來，希望能減輕孩子的升學負擔，要求政府推動十二年國教。當初的許多理想，現在仍沒有實現，因此他們覺得是時候重新出發，邀請新的家長一起加入。
台家盟的目標包括強調孩子的獨特性、適性發展，並希望家長扮演身教角色，共同推進改革的腳步，「唯有不斷學習、進步的父母，方能承擔愛孩子的責任。」
今天台家盟成立大會，除了許多教育團體出席，教育部長潘文忠和多名立委現身相挺。謝國清會後受訪表示，台家盟未來會加強監督政府，並積極遊說國會，目標就是把十二年國教往前推。
謝國清說，「考試綁學生」的現狀一定要破除，包括國中升高中職的國中教育會考，現在被用作升學依據，影響國中3年的學習，未來應慢慢破除。
在高中升大學階段，謝國清說，目前有人主張把學測往後延，避免太長的空窗期。他則認為，學校應創造多元學習環境，激發學習興趣，而非用考試綁住學生，逼人乖乖唸書。
在十二年國教課綱上，謝國清認為，必修學分應減少，課程不要排那麼多，更為鬆綁一些，才有多元的可能。
台家盟許多成員來自全國家長團體聯盟（全家盟），包括謝國清本人，也曾擔任全家盟理事長。謝國清不諱言，和全家盟有些方向差異，例如全家盟力促教師評鑑，和教師團體對立，台家盟則主張親師合作。
但在十二年國教的訴求上，全家盟和台家盟仍較一致，而與台灣其他家長團體有區隔。謝國清說，未來仍有和全家盟合作的可能。1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。