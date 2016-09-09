高市打造首條環狀輕軌 中鋼接棒
高雄環狀輕軌捷運第2階段統包工程由中鋼承攬，高市府捷運局今天與中鋼簽約，預計今年10月展開細部設計，民國108年完工，將串連第1階段輕軌工程，打造台灣首條環狀輕軌。
簽約典禮上午在高雄市政府舉行，高雄市長陳菊與中鋼董事長宋志育代表簽約，雙方並一起注入冰雕並合影。
陳菊歡迎中鋼投入輕軌建設行列，並期許在不影響工程品質下，用最短時間、採用最適合系統為台灣完成第1條環狀輕軌，為高雄編織一幅幅輕軌穿梭城市街景的美麗景致，打造高雄市移動新地標。
宋志育說，中鋼跨足軌道工程，提供優質工程技術服務，感謝市府給中鋼團隊機會及任務，中鋼將整合集團資源全力以赴，厚植軌道事業工程經驗與能量，為港都交通事業貢獻心力，與捷運局等單位攜手合作，打造安全、舒適、環保、觀光的輕軌系統。
捷運局主任祕書吳嘉昌受訪說，高雄輕軌第2階段工程為C14銜接工程至C37站，總工程費新台幣58億元，包括23座車站及1處駐車場，全長13.4公里，預計今年10月展開細部設計，108年完工，連接第1階段C1至C14工程串連高雄市區，大幅提升高雄市運輸服務品質。
他指出，高雄輕軌第1階段C1至C14站預計明年農曆年前完工，雖然第1階段採西班牙系統，第2階段採法國系統，但兩個系統都相容，車廂也都是5節，30多公尺，兩系統無縫接軌沒有問題，不過，第2階段車廂外觀將彩繪得更有高雄特色，與現行通車的輕軌作區隔。1050909
(中央社)
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