老婦外出買飯迷途，警方積極助返家。（吳江泉翻攝）

陳姓老婦因子孫皆外出上班，從高雄市鳳山區新樂街住家獨自徒步外出買飯，行走途中迷失方向，也忘記返家途徑，坐於建國、高速公路東側路旁徘徊不前，苓雅警分局福德二路派出所警員許馨文、林佳賢接獲通報，前往協助。

詢問老婦年籍資料及從何處而來，老婦表示其姓陳，但其餘年籍資料不清楚，經警方多次詢問，終於在陳姓老婦身上找到其先前從事清潔隊的證件，經查證其身分確實為其本人，由警方將老婦送返家。

(中時)