元大馬志玲夫妻結構債案 最高法院駁回非常上訴
元大集團創辦人馬志玲、杜麗莊夫妻，因涉及結構債案，各被判刑7年4月定讞；由於法院對馬氏夫婦犯罪所得的認定，見解不一，為此，檢察總長顏大和日前提起非常上訴，但最高法院今天駁回，顏大和表示，尚未收到判決書，無法評論。
2005年間，馬志玲夫婦利用旗下元大投信投資結構債，損失7億多元，之後透過股權買賣，將4億4000多萬元虧損轉嫁元京證券，遭最高法院依違反證交法特別背信罪，各判7年4月徒刑確定。其中杜麗莊已於前年8月入監，馬志玲則因罹患失智症，至今未入監。
顏大和認為，內線交易所得達1億元以上，才須加重其刑，元大結構債案的交易所得，若採取「差額說」計算犯罪所得，應未達1億元標準，因此提起非常上訴。
但最高法院則認為，馬志玲夫婦等人將雷曼兄弟結構債的損失4億多元，轉嫁到子公司，依證交法的背信罪論處並無違誤，駁回非常上訴。
(中時)
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