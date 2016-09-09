范冰冰上下開V紅毯爭艷 章子怡霸氣大裸背

范冰冰上下開V、章子怡霸氣裸背，現身多倫多影展紅毯。（圖／取材自范冰冰工作室、新浪娛樂微博）

被譽爲奧斯卡風向球的多倫多影展（TIFF），在當地時間8日晚間熱鬧登場，電影節也少不了華語電影，「范爺」范冰冰帶著新片《我不是潘金蓮》參展，繼日前范爺的機場穿搭被指有像睡衣，范冰冰這回大秀性感，上下都開深V，在紅毯上爭豔。

而影后章子怡也首任多倫多影展評委，她身穿挖背長禮服，霸氣大秀裸背，產後身材依舊凹凸有致，相當亮麗，當媽的她在紅毯上狂噴母愛，停下腳步與小孩自拍，親和力十足。

(中時電子報)