女子ATM前神情茫然徘迴 警及時凍結匯款阻詐
高雄市警苓雅分局成功路派出所警員盧弘哲在派出所外停車走廊整理警用雨衣時，發現一旁郵局提款機前，有一名女子神情茫然疑惑，一手拿多張ATM交易明細表，一邊接聽電話操作ATM機器，盧員遂趨前關懷詢問，成功阻止一場詐騙行為。
詐騙集團是以來電謊稱為EZ網站員工，因公司員工輸入錯誤，導致會自動由謝女信用卡內自動扣款30筆，要求其至ATM操作解除，謝女不疑有他至ATM前操作。
盧員聽後馬上告知該謝女應該是遭詐騙，並請其停止操作，而電話另一頭詐騙集團依然請謝女繼續匯款，盧員請其不予理會掛上電話，引導謝女至所，立即撥打165圈存凍結已匯出至人頭帳戶之新臺幣29987元，謝女在盧員未發現前只轉出該筆29987元，再準備轉出第二筆時及遭盧員攔阻，帳戶尚有20萬餘元尚未轉出，幸被盧員成功攔阻新臺幣23萬餘元。謝女對於警方主動關懷的熱心服務深表感謝。
苓雅分局分局長賈樂吉呼籲，民眾若接到疑似詐騙電話，請切記防詐三步驟「冷靜、查證、報案」，也肯定警察同仁的反應機警，及時協助民眾防遭詐騙。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。