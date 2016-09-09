女子ATM前神情茫然徘迴 警及時凍結匯款阻詐

女子遇詐徬徨不定，警及時凍結匯款阻詐。（吳江泉翻攝）

高雄市警苓雅分局成功路派出所警員盧弘哲在派出所外停車走廊整理警用雨衣時，發現一旁郵局提款機前，有一名女子神情茫然疑惑，一手拿多張ATM交易明細表，一邊接聽電話操作ATM機器，盧員遂趨前關懷詢問，成功阻止一場詐騙行為。

詐騙集團是以來電謊稱為EZ網站員工，因公司員工輸入錯誤，導致會自動由謝女信用卡內自動扣款30筆，要求其至ATM操作解除，謝女不疑有他至ATM前操作。

盧員聽後馬上告知該謝女應該是遭詐騙，並請其停止操作，而電話另一頭詐騙集團依然請謝女繼續匯款，盧員請其不予理會掛上電話，引導謝女至所，立即撥打165圈存凍結已匯出至人頭帳戶之新臺幣29987元，謝女在盧員未發現前只轉出該筆29987元，再準備轉出第二筆時及遭盧員攔阻，帳戶尚有20萬餘元尚未轉出，幸被盧員成功攔阻新臺幣23萬餘元。謝女對於警方主動關懷的熱心服務深表感謝。

苓雅分局分局長賈樂吉呼籲，民眾若接到疑似詐騙電話，請切記防詐三步驟「冷靜、查證、報案」，也肯定警察同仁的反應機警，及時協助民眾防遭詐騙。

(中時)