施政績效 僑委會法務部列紅燈前三名

我要評比

審計部今天表示，施政績效衡量評估指標，綠燈下降、紅燈比率上升且為近5年新高，綠燈前三名依序科技部、財政部、海巡署；紅燈前三名依序為省市地方政府、僑委會、法務部。

民主進步黨立委賴瑞隆、蔡適應、陳明文等人主辦「2017中央政府總預算研習講座」7日起至14日止為期1週，上午邀請審計部副審計長王麗珍說明「審計法與總決算審核報告之審編」。

整體施政計畫衡量指標，王麗珍說，以103年度與104年度比較，「績效良好（綠燈）」、「績效合格（黃燈）」比率下降，「績效欠佳（紅燈）」、「績效不明（白燈）」比率上升，且為近5年新高。

施政績效「綠燈」比率較高前三名機關，依序為科技部、財政部、海巡署；施政績效「紅燈」比率較高前三名依序為省市地方政府、僑務委員會、法務部。

她表示，紅燈比率偏高主因部分機關施政績效評估結果合懲處標準者，未能落實執行，且部分關鍵在於績效指標連年被評估為紅燈者，缺乏相關懲處標準，有待研議具體獎懲規範。1050909

(中央社)