全球荒野面積銳減 20年來消失1成

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新研究指出，過去20年來地球上荒野消失的速度令人驚恐。研究員將現今和1990年代初期的全球地圖做比較後，發現短短20年內荒野面積消失1/10。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，今天刊登在「當代生物學」（Current Biology）的這份研究顯示，地球上荒野只剩3000萬平方公里，占地球陸地近1/4。另一方面，1990年代初期至今，一共有330萬平方公里的荒野不見。

部分區域流失狀況較其他區域顯著。南美荒野減少近30%，非洲荒野則消失約14%。整體而言，大部分荒野集中在北美、北亞、北非和澳洲。

澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）助理教授華森（James Watson）說：「荒野的定義為地球上任何一個沒有人類足跡的區域。」華森也是野生生物保育學會（Wildlife Conservation Society）科學和研究主任及這份新研究的主要作者。

荒野消失的面積相當於兩個阿拉斯加州，或一半左右的亞馬遜雨林。

這份研究沒有深究原因，但華森說可以歸結於地球人口不斷成長，導致發展活動增加。（譯者：中央社陳昱婷）1050909

(中央社)