白宮：正評估北韓爆炸情勢演變

我要評比

美國白宮今天指出，正就地震監測機構在北韓核試場址附近偵測到的1場爆炸展開評估，但尚未證實核試的報導。

法新社報導，白宮國家安全會議（National Security Council）發言人普萊斯（Ned Price）指出：「我們知悉朝鮮半島北韓核試場址附近偵測到地震活動。」

他說：「我們正與區域夥伴密切協調，監視並持續評估情勢發展。」（譯者：中央社何宏儒）1050909

(中央社)