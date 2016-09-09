北韓疑核試 日派軍機查輻射

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日本自衛隊2名消息人士告訴路透社，日本今天已出動軍機，偵察北韓疑似核試可能產生的輻射。

根據路透社，消息人士說，目前已部署3架通常用於訓練戰鬥機飛行員的T-4飛機。

共同社報導，日本內閣官房長官今天上午召開記者會，就北韓境內發生的震動表示「按照以往事例，我們認為核子試驗的可能性是存在的」。（譯者：中央社盧映孜）1050909

(中央社)