新北孝行獎 黃玉茹等10人獲表揚
新北市表揚孝行獎暨社教貢獻獎、終身學習績優單位及個人，共有中山國中老師黃玉茹等多人及團體受獎。
新北市政府今天在市府6樓大禮堂舉辦頒獎典禮，以表揚孝行事蹟及鼓勵社會教育、終身學習有功人員團體，新北市長朱立倫到場致意並一一頒獎表揚。
朱立倫表示，表揚孝行獎獲獎人，勉勵民眾及時行孝，同時表揚勤於學習，落實活到老學到老精神的終身學習楷模。
他表示，社會教育是活到老學到老，讓人不斷學習不斷成長，今天受表揚團體及個人，他們的努力及貢獻都值得社會大眾給予肯定。
教育局表示，這次共有10人獲得孝行獎表揚，其中孝行獎得獎人中山國中老師黃玉茹、蘆洲區謝春香更獲頒內政部全國孝行楷模殊榮。
黃玉茹在父親生前對父親無微不至的照顧，在父親過世後，她更扛起照顧重病全癱奶奶的責任；謝春香雖然家境清苦，而且本身領有重度殘障手冊，但對於父母親的奉養和孝順卻無一絲怠慢。
教育局表示，另有9人獲得終身學習楷模表揚，其中69歲的邱黃金滿，從小沒讀過書，但進入補校就讀後，隨著認得的字越來越多，現在以讀書為樂，更在期末獲得書卷獎，並擔任社區及學校志工，學習熱忱和奉獻精神都令人感動。1050909
(中央社)
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