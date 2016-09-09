高雄心理健康月 市圖河堤分館辦悅讀快樂GO活動

高市圖河堤分館「悅讀健康~快樂GO」幸福列車活動 ，心靈FUN輕鬆。（吳江泉翻攝）

高市圖河堤分館配合每年9月10日至10月10日 「高雄市心理健康月」，舉辦一系列「悅讀健康~快樂GO」活動，透過心理健康專題講座、芳療舒壓、禪繞畫及生活保健主題書展等活動，期能提升市民心理健康覺察及重視心理健康課題，做好自我健康管理。

河堤分館此次配合心理健康月，推出「悅讀健康~快樂GO」幸福列車系列活動，活動內容包含幸福列車第1站禪繞畫創作，第2站芳療舒壓FUN輕鬆，第3站手作心幸福：毛線娃娃創作，第4站心理健康專題講座。

高市圖總館館長潘政儀表示，現代人工作忙碌生活壓力大，憂鬱指數不斷升高，閱讀一本好書猶如人們的心靈維他命，可以帶來無窮的生命能量，在閱讀的過程中，引導其排除負面情緒，達到放鬆、紓解，適時解決情緒困擾的問題，圖書館提供健康類書籍、電子資源，讓民眾藉由利用健康資源，以普及健康知識與常識。

河堤分館辦理悅讀健康~快樂GO系列活動，包括生活保健類主題書展、9月24日下午有一場心理健康講座，講題為「有壓力，更有勁！」，聘請耕心療癒診所林耕新醫師主講、9月17日及24日辦理「芳療舒壓~FUN輕鬆」、9月22日及29日辦理「手作心幸福~毛線娃娃創作」等活動，透過芳療穴道按摩、編織毛線娃娃來舒壓及達到自我心靈療癒；另活動期間單次借閱與生活保健相關書籍達10本者即贈送好康禮券1張，數量有限送完為止，洽詢電話(07)341-2537。

(中時)