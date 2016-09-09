越南：台塑要改善所有違規後才可運作

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越南資源與環境部部長陳紅河昨天到台塑河靜鋼廠視察環保承諾執行情況，要求台塑加快改善各項違規。他指出，廠商必須完成改善所有違規後才可投入運作。

台塑河靜鋼廠4月排汙造成越南中部環境事故後，當地相關部門指出，台塑在設計、興建與試車等方面共有58項違規，被要求改善；至今，剩下21項未完成改善。

越南媒體今天報導，陳紅河（Tran Hong Ha）與河靜省政府相關人員昨天視察台塑河靜鋼廠後，聽取有關廠方改善缺失進度、環保承諾執行與省方環保單位監測工作等相關報告。

報導說，台塑河靜鋼廠董事長陳源成再次對這一環境事故表達歉意，指出廠方以此事故為教訓，未來將全力克服後果，完善所有缺失，嚴格遵守相關環保法令。

越方官員要求台塑應與當地管理機構配合，加快有關環保改善工作，落實環保承諾，確保廢水與廢棄物排入自然環境前必須經安全處理，符合相關法律規定，達到國際標準。

越方要求台塑河靜鋼廠要獲得越南資源與環境部的同意後才能試車，在越南資源與環境部簽發完成環保缺失改善證明後，台塑才可以正式投入運作。

陳紅河表示，「已到改變的時候了，造成環境污染的投資案將不可接受，以犧牲環境換取經濟發展更不可接受，一定要以環保為發展目標」。

他說，「我們應從此吸取經驗，廠商也要以此為教訓，台塑要改變，台塑必須完成改善所有違規後才能投入運作」。1050909

(中央社)