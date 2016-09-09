義大利最高法院判 公開自慰不是犯罪
義大利最高法院判決，只要沒有未成年人在場，在公共場合自慰不是犯罪。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，義大利最高法院裁定1名在西西里島東岸城市卡塔尼亞（Catania）的69歲男子，在公共場合自慰不是犯罪。
根據遞交給最高法院的文件，這名男子在卡塔尼亞大學校園內，在學生面前打手槍，於2015年5月被判有罪。他被判入獄服刑3個月，並繳交3200歐元罰金。
然而，被告的律師向義大利最高法院提出上訴。由於去年法律修改後，將在公共場合手淫的行為除罪化，因此陪審團判定沒有未成年人在場的情況下，自慰不再是犯罪行為。
根據新改版的刑法，如果遭未成年人目擊手淫行為，最高可被判入獄服刑4年半。
公共場合自慰在世界其他許多國家仍觸犯刑法，可被判入獄坐牢。（譯者：中央社陳昱婷）1050909
(中央社)
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