前故宮院長馮明珠任對岸顧問 綠批藍挺

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前國立故宮博物院院長馮明珠轉任北京故宮博物院顧問一事，9日引起了國、民兩黨立委的不同聲浪，綠營痛批，藍營認為未違反規定不應限制。

台北故宮昨強調，馮明珠任內將故宮卸任政務官赴陸報准期限核定為3個月，馮已卸任超過3個月，這次赴大陸行程，不用經故宮核准；但仍盼馮能以故宮人為念，嚴守職務機密的保護。

台北故宮指，按照過去規定，政務官卸任後需3年後才能前往中國大陸，馮明珠今年5月要求改為1年，520前又降成3個月。對此，羅致政批評，馮明珠自行要求修改規定，是膽大妄為。

國民黨立委許毓仁則認為，馮明珠已卸任，是民間人士，如果沒違反規定，一個民間人士，不應限制她。

(旺報)