致函海基會？陸委會：規畫中

針對媒體報導海基會將於12日召開董監事會議後，致函大陸海協會一事，陸委會9日發布新聞稿指出，在相關人事作業完成程序後，將正式通知中國大陸海協會，目前相關作業仍在規劃處理中。部分媒體報導純屬猜測，政府瞭解各界對兩岸關係良性發展的關切。

陸委會強調，政府對1992年兩岸兩會協商溝通的歷史事實已多次表達尊重，根據本會今年6月的民意調查結果顯示，7成以上民眾支持總統此一主張，我們的政策立場一貫明確，並沒有改變。

陸委會表示，520以來，我政府在兩岸政策主張、法律規範及相關作為措施方面，均致力兩岸關係和平穩定發展，此一堅定態度已經釋放出相當大的善意，及試圖拉近雙方認知的距離，我們希望中國大陸務實理解與回應，同時雙方亦均有責任共同維護既有成果及保障人民福祉權益。

(旺報)