夫倒車不慎撞死妻 非蓄意殺人判刑6月

63歲的謝姓男子，去年9月和蕭姓妻子從彰化北上，探視在台北開業的牙醫兒子，謝一家人開休旅車外出遊玩，深夜返回兒子住處前，停車讓妻兒女下車準備上樓時，未注意妻子正站在後車廂取物，貿然倒車結果撞死老妻，對自己疏忽撞死老伴，謝雖懊惱不已，但仍難逃法律制裁，台北地院審理後，依過失致死罪判謝6月徒刑，可易科罰金18萬元。

謝男是在去年9月26日和蕭姓妻子，從彰化二林北上台北吳興街看望當牙醫的兒子及女兒，隔天周日一家人開著休旅車到宜蘭遊玩返回台北吳興街住處前，因時值深夜11點多，蕭女下車從後車廂取物時，當時謝已排倒車檔，腳雖踩煞車卻未踩穩，造成車輛後倒，不慎將妻子撞倒，蕭女雖緊急送醫，仍挽回不了性命。

案發後，謝受到和他有土地買賣糾紛的妻舅高度質疑，認為他故意殺妻，向檢方提出告發，妻子娘家還有人稱聽過蕭女生前說謝有小三，還有人說聽過蕭想和謝離婚等等。

檢察官傳喚蕭女娘家親戚出庭，並調查謝與妻子帳戶變化，都沒有發現特殊異狀，謝的兒女都說，「父母的感情不錯」，謝的兒子更說，母親是家庭主婦，帳戶的錢是父親給的。

還有證人說謝幾乎周周開車載妻子從彰化二林北上看一對子女並且一同出遊。因此認定謝與妻子感情並無問題，也沒有財務困難，且蕭的娘家人原本沒有意見，只因謝和妻舅合買土地發生分割問題，產生訴訟糾紛後，感情變得不好，才提出告發。檢方最後認為謝沒有殺人動機，也沒證據證明謝殺妻，本案只是單純意外，依過失致死罪起訴謝。

北院審全案，法官認定，謝純萃粹因疏於注意倒車才肇事，致妻子死亡，過失情節不輕，但考量他坦承犯行也認錯，因此判他6月徒刑，可易科罰金。

(中時)